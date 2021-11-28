سبب خروج طارق حامد من حسابات منتخب مصر

طارق حامد، يستعد المنتخب الوطني المصري، لخوض بطولة كأس العرب والتي تستضيفها قطر، والت يتنطلق يوم 30 نوفممبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر.

طارق حامد

وتصدر طارق حامد لاعب وسط الزمالك تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأحد الموافق الـ28 من نوفمبر 2021، مع استمرار تجاهله من المدير الفني للمنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش.

تجاهل طارق حامد

وواصل كيروش تجاهله للاعب الزمالك طارق حامد رغم تعرض صفوف المنتخب لغياب أحد اللاعبين في مركز خط الوسط قبل السفر إلي قطر لخوض منافسات بطولة كأس العرب.

استبعاد طارق حامد

ويغيب عن صفوف المنتخب إمام عاشور لاعب الزمالك ومنتخب مصر بسبب الإصابة بكورونا، إلا أن المدير الفني استمر في استبعاد طارق حامد رغم أنه البديل الوحيد في القائمة المبدئية التي أعلنها البرتغالي.

سبب استبعاد طارق حامد

واستبعد كيروش طارق حامد من القائمة النهائية إلى جانب استبعاده من آخر قائمة لكيروش لمباراتي أنجولا والجابون في تصفيات المونديال.

سر استبعاد طارق حامد

وأرجع البعض أسباب استباعد طارق حامد إلى خروجه غاصب مع عدم المشاركة في معسكر مباراتي ليبيا، إضافة إلى عدم قناعة كيروش الفنية به، حيث يفتقر للجانب الهجومي.

جمهور الزمالك واستبعاد طارق حامد

وتفاجأ جمهور الزمالك باستبعاد طارق حامد رغم مشاركته لدقائق في مباراتي ليبيا بالجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المونديال قبل أن يتم استبعاده.

أزمة طارق حامد

وأكد كيروش المدير الفني للمنتخب على عدم وجود مشكلة بينه وبين طارق حامد أو أي لاعب آخر معربا عن احترامه للجميع، وموضحا أن اللاعب تواد معه في معسكرات سابقة ووارد أن يكون ضن القائمة مستقبلا.

قرار كيروش بشأن طارق حامد

وقرر كارلوس كيروش ضم اللاعب أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي لصفوف الفراعنة بدلا من إمام عاشور للمشاركة في بطولة كأس العرب والتي تشستضيفها قطر.

طارق حامد يغيب عن كاس العرب

ويشارك في كأس العرب 16 منتخبا بينهم منتخب مصر، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، وتضم مجموعة مصر الجزائر ولبنان والسودان.

استبعاد طارق حامد من قائمة المنتخب

وتضم قائمة منتخب مصر الشناوي وجاد وصبحي في حراسة المرمى، وفي الدفاع أكر وفتوح والونش وأشرف وعمر كمال وأحمد رفعت وحجازي ومروان والوسط تم استبعاد طارق حامد وضم حمدي فتحي السولية ومهند وفي الهجوم مروان حمدي وأسامة وحسين فيصل ومحمد شريف.