فائض الميزان التجاري لقطر يرتفع إلى 21.2 مليار ريال



ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي بنسبة 11% على أساس شهري إلى 21.2 مليار ريال وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

ودعم النمو الشهري للميزان التجاري القطري ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.9% قياسًا بشهر سبتمبر الذي سبقه وصولًا إلى 30.1 مليارريال، مقابل زيادة فاتورة الوادرات بنسبة 1.3% إلى 8.9 مليار ريال.

واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال أكتوبر الماضي بقيمة 4.1 مليار ريال، ما نسبته 13.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بينما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 17.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية.