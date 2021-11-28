برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 28-11-2021

بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم الأحد 28-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم   الأحد 28-11-2021 لمواليد برج السرطان.

برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم  الأحد 28-11-2021

عاطفيًا: تتلقى مكالمات ورسائل إلكترونية من شريك حياتك، ولكن لن تتمكن من الرد عليها جميعا.

مهنيًا: تريد إجراء تغييرات في عملك.

ماديًا: تستطيع السيطرة على أمورك المادية.

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