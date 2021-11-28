يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم الأحد 28-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأحد 28-11-2021 لمواليد برج الاسد.

برج الاسد.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 28-11-2021

عاطفيًا: تشعر اليوم بسعادة شديدة مع شريك حياتك.

مهنيًا: تتلقى معلومات كثيرة اليوم، ولكن احذر الأخبار الزائفة واستخدام الأنترنت للتأكد.

ماديًا: ترغب في تغير ديكورات غرفة نومك، ولكن قد لايكون المال متاحا لتحقيق ذلك.

