هبة مجدي مطلوبة على جوجل لهذا السبب

هبة مجدي، انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، يوم الجمعة الماضي في دار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الفن.

هبة مجدي

وظهرت الفنانة الشابة هبة مجدي بإطلالة أنيقة خلال المهرجان، على السجادة الحمراء، حيث لاقت إعجاب الآلاف من متابعيها وجمهورها المحب لها ولفنها.

إطلالة هبة مجدي

وأطلت هبة مجدي على جمهورها بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار، حيث بت أنوثتها ورشاقتها، واعتمد على شعر منسدل على الكتفين، إضافة للاستعانة بمكياج رقيق وهادئ يتناسب مع إطلالتها.

جمهور هبة مجدي

واعتاد الجمهور على ظهور هبة مجدي بطلالات بسيطة ورقيقة، حيث تألقت في العديد من المناسبات، وتشارك جمهورها بصورها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام".

فستان هبة مجدي

وارتدت هبة مجدي فستانا باللون النبيتي، مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، كما ارتدت مجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

هبة مجدي وزوجها محمد محسن

يُذكر أن الفنانة الجميلة هبة مجدي تزوجت من المطرب محمد محسن، الذي يعتبر واحدا من أجمل الأصوات الموجودة على الساحة حاليا، حيث اعتاد على إعادة تقديم بعض الأغاني القدية بأسلوبه وصوته الرائعين.