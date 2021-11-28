موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي القادمة، توقفت بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة منتخب مصر المقررة في بطولة كأس العرب المقامة في دولة قطر، وغياب بعض اللاعبين عن فرقهم.

مباراة الأهلي القادمة

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، والتي يتصدرها المارد الأحمر بالفوز في 6 مباريات متتالية.

مباراة الأهلي القادمة أمام فيوتشر

ويستضيف ملعب استاد الأهلي السلام، مباراة الأهلي القادمة أمام نظيره فيوتشر الوافد الجديد إلى دوري الشهرة، في مواجهة يسعى فيها الأول إلى مواصلة نائجه المميزة وصدر المسابقة.

نتائج موسيماني قبل مباراة الأهلي القادمة

وقدم المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مستويات ونتائج كبيرة قبل مباراة الأهلي القادمة أمام فيوتشر، حيث حقق العلامة الكاملة في 6 لقاءات دون أية هزيمة أو تعادل.

ظروف مباراة الأهلي القادمة

وتأتي مباراة الأهلي القادمة ع تمنيات المنافس فيوشر في تقديم مباراة للتاريخ ونتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا، والخروج بأداء كبير ومميز يعطي دافعا كبيرا للاعبين خلال المواجهات المقبلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام فيوتشر يوم الثلاثاء المواف الـ21 من ديسمبر 2021 أمام فيوتشر في تمام الـ5:30 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

مشاهدة مباراة الأهلي القادمة

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز عن نقل مباراة الأهلي القادمة أمام نظيره فيوتشر الوافد الجديد.