مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28-11-2021 بمدن ومحافظات مصر

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موعد آذان الفجر اليوم
موعد آذان الفجر اليوم
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تقدم "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28-11-2021، فى عدد من مدن ومحافظات مصر والتي تتضمن موعد آذان الفجر اليوم والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

 

موعد آذان الفجر اليوم ومواقيت الصلاة 

 

وترصد بوابتنا لقرائها ومتابعيها الأعزاء مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر، وموعد آذان الفجر في السطور التالية:

 

 مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:00  صباحًا

وقت الشروق 6:30 صباحًا

موعد آذان الظهر 11:43 صباحًا

موعد آذان العصر 36: 2 مساءً

موعد آذان المغرب 4:56 مساءً

موعد آذان العشاء 6:17 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

 

وقت صلاة الفجر 5:06 صباحًا

وقت الشروق 6:38  صباحًا

موعد آذان الظهر 11:48 صباحًا

موعد آذان العصر 2:39 مساءً

موعد آذان المغرب 4:58 مساءً

موعد آذان العشاء 6:21 مساءً

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

وقت صلاة الفجر 4:56 صباحا 

وقت الشروق 6:27 صباحا

موعد آذان الظهر 11:39 صباحا

موعد  آذان العصر 2:31 مساءً

موعد آذان المغرب 4:51 مساءً

موعد آذان العشاء 6:13  مساءً

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:45 صباحًا

وقت صلاة الشروق 6:13 صباحًا

وقت صلاة الظهر 11:31 صباحا

موعد صلاة  العصر 2:28 مساءً

وقت صلاة المغرب 4:49 مساءً

وقت صلاة العشاء 6:08 مساءً

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:48  صباحًا

وقت الشروق 6:13 صباحًا

موعد آذان الظهر 11:37 صباحًا

موعد آذان العصر 39: 2 مساءً

موعد آذان المغرب 5:01 مساءً

موعد آذان العشاء 6:17 مساءً

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