القاهرة 33.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في مصر

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق الـ28 من نوفمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، في جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس غدا

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس غدا الاثنين ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الاثنين

 

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس غدا تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

 

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين

 

القاهرة       33  20

الإسكندرية   31  20 

طنطا         33  20

شبين الكوم  33 20

دمنهور      32  20

مطروح      31  20 

سوهاج       34  15  

قنا             35 16  

أبو رماد      32  19

شلاتين       32  19

حلايب       31  20

رأس حدربة 30  20

 

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