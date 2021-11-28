موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية، من الموضوعات التي يزيد البحث عنها تلك الآونة، بسبب مشاركة النادي الأهلي المصري بالبطولة بجانب الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي.

موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية

ويتساءل الكثيرون عن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية من أجل معرفة المباريات والمواجهات التي ستسفر عنها القرعة وخاصة مواجهاتى النادي الأهلي بطل إفريقيا والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا.

تعرف على موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية الذي يشارك فيه الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي صاحب بطولة دوري البلد المضيف "الإمارات".

موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية بتوقيت مصر

وينطلق موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية في تمام الخامسة مساء بتوقيت زيوريخ الثامنة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية الـ7 بتوقيت السعودية.

موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية والنتائج

ونرصد موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية لقرائنا الكرام والقنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير الذي سيتم بثها افتراضيا على الهواء مباشرة لكل دول العالم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي.

موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية والفرق المشاركة

وعقب التعرف على موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية نذكركم بالفرق المشاركة في البطولة وهي جزيرة بطل الدوري في الإمارات، والأهلي بطل افريقيا، والهلال بطل آسيا، وتشيلسي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا اميركا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل الأوقيانوسيا الذي تم ترشيحه من اللجنة التنفيذية لاتحاد الأوقيانوسيا بعد ألغاء دوري الأبطال هناك.

موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية وانطلاق الحفل

وأوضح "فيفا" أن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية وانطلاق الحفل سيقم من قبل مقدمة البرامج والصحفية سامانثا جونسون، وسينضم إليها خايمي يارزا مدير مسابقات فيفا، الذي سيجري القرعة ويساعده فيها جون تيري، قائد تشيلسي السابق، الحائز على العديد من الألقاب، الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا. ويشارك نادي الجزيرة للمرة الثانية في البطولة بعد ان كانت أول مشاركة له في 2017 حيث أنهى البطولة في المركز الرابع.