برعاية وزيرة الثقافة.. 60 فنانًا في معرض "روسيا بألوان مصرية"

افتتح "مراد جاتين" مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر معرض "روسيا بألوان مصرية" بحضور كل من "حسن وصفى" مدير التشكيليين بالاسكندرية، ولجنة تحكيم المعرض برئاسة الفنان "إبراهيم غزالة" وعضوية الفنان "احمد بيومي" والفنانتان الروسيتان "سفيتلانا عياد" و"آنا مينشيكوفا" و"شريف جاد" مدير النشاط الثقافى بالمركز.



من جانبه صرح "جاتين" فى كلمته التى تحدث خلالها بالعربية أن العلاقات الثقافية جسر مهم يربط بين البلدين ضمن علاقات قوية ومتنامية عبر العصور، مؤكدًا على أهمية الثقافة في دعم العلاقات الإنسانية أيضا جنبا إلى جنب مع العلاقات العلمية والاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أنه يعلم مدى حب الشعب المصري لروسيا وأن هناك المزيد من الفعاليات التي سيتم الاحتفال بها خلال شهر ديسمبر، كما قدم "جاتين" الشكر لمعالى وزيرة الثقافة الدكتورة "ايناس عبد الدايم"، على رعاية المعرض الذى يُقام في إطار فعاليات عام التعاون الانساني بين البلدين.



كما أشار "حسن وصفى" نقيب التشكيليين بالاسكندرية إلى حرص الفنانيين التشكيليين على التواجد بالمعرض حيث كان نصف عدد المشاركين به من محافظة الاسكندرية وحدها، فى اطار ورشة تم تنظيمها خصيصًا للمعرض وهو ما يعكس مكانة روسيا لدى الفنانين المصريين.



فى حين أكد الفنان "ابراهيم غزالة" قوميسير المعرض على جودة الاعمال المشاركة التى تعكس حب المصريين للثقافة الروسية، حيث لاحظنا تنوع الموضوعات من جانب التشكيليين.

وعبر "شريف جاد" أن المعرض هذ العام غير مسبوق وتاريخى فلم يسبق أن شارك 60 فنان من عدة محافظات، فى بادرة طيبة تعكس اهتمام جموع الفنانين المصريين بالمشاركة وتقديم روسيا بصورة فنية متميزة.



وفى الختام قام "مراد جاتين" بتكريم الفنانين المشاركين بالمعرض الذى تصدر مدخله لوحة للمستشرقة الروسية الراحلة "فاليريا كيربيتشينكو" رسمها الفنان أحمد بيومى، واختتمت الاحتفالية بأغنية من الفلكلور الروسى قدمتها الفنانة "آنا مينشيكوفا" اهداءًا للحضور الكبير الذى شارك فى الافتتاح.