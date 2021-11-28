يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم الأحد 28-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأحد 28-11-2021 لمواليد برج الحوت.

برج الحوت.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 28-11-2021

عاطفيًا: عليك الحذر من عطائك الزائد لشريك حياتك، حتى لا يعتبره حق مكتسب.

مهنيًا: تفكر في إجراء تغيير في حياتك المهنية، لذلك فكر قليلا.

ماديًا: سيزعم بعض الأشخاص أنك تمتلك الكثير من الأموال، لا تنزعج.