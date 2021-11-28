«إلكترونية تعتمد على الفهم».. تفاصيل جديدة عن امتحانات الصف الثالث الثانوي المقبلة

يبحث العديد من طلاب الصفوف الثانوية عن طريقة الامتحانات للعام الدراسي الحالي، وتداولت شائعات تقول أن امتحانات الثانوية العامة ستكون ورقية، فيما كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي الحقيقة الكاملة.

نظام الامتحانات

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية: “الامتحانات سوف تكون إلكترونية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي وسوف تكون على التابلت، على أن تكون اختيار من متعدد”.

وكشفت المصادر خلال تصريحاتها أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن من وزارة التربية والتعليم بعقد الامتحانات ورقية، وأن القرار الأخير الذي أصدرته الوزارة أن الامتحانات سوف تكون إلكترونية على التابلت بنظام الاختيار من متعدد مثلما كانت العام الماضي.

وقالت، إن أسئلة الامتحانات ستكون بنفس نظام العام الدراسي الماضي وهو أسئلة تعتمد على الفهم واكتساب المهارات ولا تعتمد على الحفظ بالإضافة إلى وجود نسبة من الاسئلة تعتمد على الذكاء.

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة ستبث عدد كبير من الدروس وتمرن الطلاب على الاسئلة من خلال المنصات الرسمية لها مثل منصة امتحانات مصر ومنصة حصص مصر، ومنصة نجوي، ومنصة بنك المعرفة، وأيضًا قنوات مدرستنا التي تقدم العديد من الدروس للطلاب بمختلف الاسئلة.

التمرين

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب كل من الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي بالتمرين على هذه المنصات والتركيز في المسائل التي يتم عرضها والعمل على حلها بالاستمرارية، بالإضافة إلى الاستمرار في حل الامتحانات المتنوعة والامتحانات السابقة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن إعلان أي تفاصيل خاصة بامتحانات الثانوية العامة ليس وقته فالمديريات الآن تركز في انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي والتي تبدأ في 5 ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يناشد أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بالالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدر من الوزارة وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا والغرض منها البلبة وتخويف أولياء الأمور.

وذكرت الوزارة أن أي تفاصيل عن امتحانات الصف الثالث الثانوي سيتم إعلانها رسميا من وزارة التربية والتعليم.