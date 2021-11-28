32.6 % ارتفاع في صادرات الصناعات الطبية المصرية خلال 9 شهور



ارتفاعت صادرات من من صناعات القطاع الصناعات الطبية والدوائية خلال 9 شهور الأولى من العام بنحو 32.6%، لتسجل ما قيمته 471 مليون دولار مقابل 355 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب تقرير المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية.

وذكر التقرير أن صادرات القطاع من "مستحضرات التجميل" ارتفعت خلال 9 شهور بنحو 43.4% لتسجل ما قيمته 208 ملايين دولار مقابل 145 مليون دولار خلال نفس الفترة من2020، كما زادت صادرات "الأدوية" بنحو 34.7% لتسجل 194 مليون دولار مقارنة 144 مليون دولار، وحققت صادرات مصر من "المستلزمات الطبية" ارتفاعا بنحو 4.5% لتسجل ما قيمته 69 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات مصر من الصناعات الطبية ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 12.5% لتسجل 54 مليون دولار مقارنة بنحو 48 مليون دولار خلال سبتمبر 2020.

وأشار إلى أن صادرات "الأدوية "خلال سبتمبر الماضي زادت لتبلغ 29 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 11.5%، كما زادت صادرات "مستحضرات التجميل" خلال سبتمبر الماضي بنحو 30.7% لتبلغ 17 مليون دولار مقابل 13 مليونا في سبتمبر 2020، فيما تراجعت صادرات "المستلزمات الطبية" بنحو 11%مسجلة 8 ملايين دولار مقابل 9 ملايين دولار.

وأضاف أن خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) من العام الحالي زادت الصادرات بنحو 5.3% لتسجل 138 مليون دولار مقابل 131 مليونا خلال الربع المناظر من 2020.