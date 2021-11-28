ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة



تداول ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 سفينة حاويات وبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14601 طن، تشمل 400 طن رمل، و6760 طن يوريا، و800 طن نترات، و2465 طن فوسفات، و2098 طن حديد، و2078 طن بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40553 طنا، تشمل 15582 طن قمح، و1693 طن حديد، و1749 طن خردة، و2000 طن ذرة، و2658 طن خشب زان، و2900 طن سكر، و5123 طن عدس، و8848 طن فول.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 846 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وإسبانيا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وسنغافورة وسلوفينيا وهولندا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 283 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1657 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136056 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 101242 طنا، كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2482 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4000 شاحنة.