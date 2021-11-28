موانئ البحر الأحمر تتداول 1279 طن بضائع عامة و390 شاحنة



تداولت موانئ البحر الأحمر 1279 طن بضائع عامة ومتنوعة، و390 شاحنة.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان لها اليوم - أن حركة الصادرات شملت 711 طن بضائع عامة، و195 شاحنة، و16 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الواردات 568 طن بضائع عامة، و195 شاحنة، و82 سيارة، ويتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 97 شاحنة و80 سيارة ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة 53 شاحنة، كما غادرت السفينة "أمل" بحمولة 79 شاحنة، والسفينة "دليلة" بحمولة 77 شاحنة و15 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء"، وغادرت السفينة "سيناء"، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 568 طنا، وسيارتين ملاكي، وتصدير 39 شاحنة بحمولة 711 طنا، وسيارة ملاكي، بينما غادر ميناء السويس السفينة "ثةخا ءزس" فارغة متجهة إلى الإمارات.