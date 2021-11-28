مصر والأردن يتفقان على رفع القدرة بمشروع الربط الكهربائي

اتفقت مصر والأردن على رفع القدرة الكهربائية بين البلدين من 500 ميغاوات حاليا إلى 1000 ميغاوات مستقبلا، لتمكين البلدين من تبادل الطاقة مع دول الإقليم.



جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، عقب اجتماع بحث خلاله الجانبان خطط التوسع بالربط الكهربائي بين البلدين، وسبل تطوير قطاع الكهرباء، وفتح أسواق طاقة جديدة لاستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية. وقال الوزير الخرابشة إن هذه الاتفاقات ستساعد على توسعة الأنظمة الكهربائية في البلدين للوصول إلى أسواق جديدة وبما يقلل الكلف على أنظمتهما الكهربائية، لافتا إلى أنه سيجري خلال شهرين إحالة عطاءات تنفيذ الربط الكهربائي الأردني مع العراق.



وأكد الخرابشة جاهزية الشبكة الكهربائية الأردنية لتزويد لبنان بالكهرباء خاصة بعد الاتفاق على صيغة العقد النهائي، والتي تم التوصل إليها خلال اجتماع وزراء الكهرباء في الأردن وسوريا ولبنان في الثامن عشر من شهر تشرين الأول الماضي، لتزويد لبنان بنحو 150 ميغاواط كهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا خلال الفترة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.



وعن تفاصيل الاجتماعات الوزارية التي بدأت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد، قال الخرابشة إنه جرى خلالها استعراض مدى تقدم العمليات الخاصة بالربط الأردني مع السعودية وسوريا والعراق، في حين عرض الجانب المصري لتجربته بالربط الكهربائي مع السعودية والسودان وأوروبا.



وأكد أهمية التنسيق لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة للاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذه المجالات وتبادل وجهات النظر والتعاون المشترك.

من جانبه، قال شاكر إن مصر تمكنت من رفع قدراتها الكهربائية منذ عام 2014 حيث أصبحت قابلة للتصدير ولديها خطة طموحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة من قدراتها الكهربائية إلى 35 بالمئة عام 2035.



وقال، إن لدى مصر حاليا قدرات احتياط جيدة جدا من الطاقة الكهربائية، وهناك مشاريع للربط الكهربائي مع دول الجوار، لافتا إلى أن الربط الكهربائي مع الأردن يعزز منظومة تبادل الطاقة الكهربائية في المنطقة.



وأشاد الجانبان بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، ووصفا الربط الكهربائي الأردني- المصري بأنه نموذج مثالي لمشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية.

ويتبادل الأردن ومصر الطاقة الكهربائية منذ عام 1999، وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة الكهربائية المصرية بكيبل بحري جهد 400 كيلو فولط، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 550 ميغاواط ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني، والذي يضم كلا من الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا بالإضافة إلى تركيا.