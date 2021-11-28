أمانة الجوف ترفع 22 ألف م3 من المخلفات والأنقاض بشوارع وأحياء زلوم

بوابة الفجر
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رفعت أمانة منطقة الجوف خلال الأشهر الخمسة الماضية أكثر من 22 ألف متر مكعب من المخلفات والأنقاض من شوارع وأحياء محافظة زلوم، وذلك ضمن حملاتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة.

 

وعالجت الأمانة 3565 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، و4440 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، كما تمت معالجة وضع 127 حاوية، ورفعت 188 سيارة تالفة من الشوارع والساحات، وإزالة وتحسين مظهر 89 من حواجز الحفريات، ودهان 11330 مترًا طوليًا من الأرصفة والخطوط الأرضية، وصيانة 340 من أعمدة الإنارة، إلى جانب إصلاح 3790 مترًا مربعًا من الأرصفة المتهالكة.

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