الأردن تطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

طرح البريد الأردني، إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية للبيع للجمهور اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.



وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة، في تصريح صحفي، اليوم الاحد، إن الإصدارات تتضمن ادماج ذوي الإعاقة في المجتمع، ويتكون من اربعة طوابع يحتوي كل (شيت) على عشرة طوابع وقيمة كل فئة 50 قرشا، والقيمة الاجمالية للإصدار تبلغ دينارين، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينارين ونصف مع مجموعة الطوابع.



وتتضمن الإصدارات كذلك: " الأردن من الجو " ويتكون من ستة طوابع بشكل (ميني شيت) وبقيمة دينارين واربعين قرشا، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينارين وتسعين قرشا مع مجموعة الطوابع، و"الباقورة والغمر" ويتكون من اربعة طوابع ويحتوي كل (شيت) على عشرة طوابع وبقيمة دينارين، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينارين وخمسين قرشا مع مجموعة الطوابع. يشار إلى أنه يمكن الحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها من قسم الطوابع في مبنى البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى مديرية بريد العاصمة من خلال مكاتب بريد جبل عمان، بريد اللويبدة، بريد وسط البلد، بريد مكة مول، بريد العبدلي، بريد البيادر ومحافظة إربد من خلال مكتب بريد إربد المركزي.