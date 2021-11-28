تفريغ 1041 سيارة وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة "YOUNG SHIN" وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 190 مترا والغاطس 7.9 أمتار وذلك لتفريغ 1041 سيارة بالميناء.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الأحد - أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأشار البيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.