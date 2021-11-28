10 مليارات دولار صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والسمكية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من السلع الزراعية والسمكية حاجز 10 مليارات دولار أمريكي لأول مرة هذا العام.


ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية أن صادرات المواد الغذائية الصادرة إلى الخارج بلغت 10.13 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى 25 نوفمبر، بزيادة 16.1 % عن العام السابق.


وتعد هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات السلع الزراعية والسمكية الكورية الجنوبية حاجز 10 مليارات دولار منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات المتعلقة بتلك الصادرات في عام 1971.


حيث سبق وان سجلت كوريا الجنوبية في عام 2020 مستوى قياسيًا للصادرات من السلع الزراعية والسمكية بلغ 9.87 مليار دولار على الرغم من الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.

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