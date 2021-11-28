وزير الرياضة يلتقي السفير القطري بالقاهرة (صور)

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى مصر، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الأستاذ رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، والدكتورة غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية.

وتناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون المشترك والشراكة بين البلدين وخاصةً في مجال العمل الشبابي والرياضي، كما تناول اللقاء الحديث عن منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة بالسفير، مؤكدا له أنه في بلده الثاني مصر، مشيرًا إلي السعي لتعزيز العلاقات بين المصرية والقطرية فى مختلف المجالات وبخاصة في قطاعي الشباب والرياضة.

وخلال استعراض الدكتور أشرف صبحي للسيد السفير منشآت الوزارة من مراكز للتعليم المدني ومدن شبابية وبيوت الشباب، اصطحب الوزير سفير قطر في جولة داخل المركز الأوليمبي وكيفية واستخدامه من المنتخبات القومية في المعسكرات والتدريبات وخدمة رواد المركز.

واستعرض الوزير، عددا من مشروعات الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة الكبري من ريادة أعمال وغيرها واستضافة بطولات عالمية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية في ظل التطور الهائل البنية التحتية الرياضية والشبابية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "يسعدنا التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال العمل الشبابي والرياضي في ظل تنمية وتعزيز العلاقات التي تشهدها البلدين مؤخرًا".

ومن جانبه قدم السفير القطري، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على حسن الاستقبال، والرغبة الشديدة فى أن نكون جميعًا بداية لعصر جديد من العلاقات التشاركية والتعاونية بين الدولة المصرية ودولة قطر فى العديد من المجالات والقطاعات خلال الفترة القادمة وبخاصة في قطاعي الشباب والرياضة.

وأكد السفير، على العلاقة الوطيدة التى تجمع بين دولة مصر وشقيقتها قطر على مر العصور، مشيرا إلى أنها شهدت العديد من المشروعات المشتركة وكثير من أوجه التعاون بين البلدين، فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن تنظيم كأس العالم ونجاحه للعرب جميعًا وليس قطر فقط، قائلًا:"نتطلع إلي التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وقطر في ظل الخبرات والتجارب الكبيرة التي تتمتع بها مصر ".

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

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جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

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جانب من اللقاء

جانب من اللقاء