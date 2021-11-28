أبوظبي: تمكين 9 منشآت صناعية من الحصول على تأمين ائتمان لصادراتها بأكثر من 2 مليار درهم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إنجاز المرحلة الأولى من برنامج تحسين البيئة التمويلية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع لها بهدف ايجاد بيئة ائتمانية محفزة للقطاع الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي وتحفيز البنوك والمصارف للتنافس على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميزة للقطاعات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي.

ونجح البرنامج في مرحلته الأولى بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات من تمكين 9 منشآت صناعية في إمارة أبوظبي من الحصول على تأمين ائتمان الصادرات وذلك بعد تنفيذ عدد من ورش عمل توعوية نظمها مكتب تنمية الصناعة للشركات الصناعية المصدرة خلال هذه المرحلة من إطلاق البرنامج.

وبلغ اجمالي قيمة ائتمان الصادرات لهذه المنشآت الصناعية 2.144 مليار درهم منذ شهر مارس من العام 2020 موزعة على مليار و588 مليون درهم لشركات الصناعات المعدنية و367 مليون درهم للصناعات البلاستيكية والزجاج و100 مليون درهم لصناعات البناء و70 مليونا للصناعات الكيماوية و19 مليون درهم للصناعات الكهربائية والالكترونية.

ويستهدف برنامج تحسين البيئة التمويلية في مرحلته الثانية التي تبدأ مع بداية العام القادم تحقيق ائتمان صادرات ل28 منشأة صناعية في إمارة أبوظبي يصل إجمالي قيمة ائتمان الصادرات إلى 7.5 مليار درهم تستهدف الصناعات المعدنية والالكترونية والكهربائية والكيمائية والبلاستيك والزجاج والبناء والأغذية والخشب والورق والآلات والمعدات.

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن برنامج تحسين البيئة التمويلية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية في القطاع المالي وتعزيز البيئة التمويلية وزيادة الأثر الاقتصادي للقطاع الصناعي والعائد من خلال الصادرات بالإضافة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل.

وأفاد معاليه أن مكتب تنمية الصناعة يعكف بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية على توفير منصة رقمية يتم من خلالها تنفيذ برنامج البيئة التمويلية عبر منظومة الخدمات المتكاملة "تم" مما يسهل على أصحاب المنشآت الاقتصادية فرصة الحصول على التمويل المناسب بطرق سهلة وميسرة تتناسب مع طبيعة نشاطهم الاقتصادي حيث أن البرنامج في مرحلته الأولى متوفر حاليًا عبر الموقع الالكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي www.added.abudhabi.ae.

قامت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وذلك بهدف توفير حلول حماية الائتمان التجاري لصادرات شركات القطاع الصناعي المسجلة في إمارة أبوظبي بما يعزز من مستوى حماية تعاملات شركات القطاع الخاص مع الأسواق الخارجية وتأمين صادرات المنتج المحلي للإمارة في الأسواق الخارجية وتعزيز سلاسل التوريد المحلي.

وحيث قام مكتب تنمية الصناعة خلال المرحلة الأولى من إنجاز برنامج تحسين البيئة التمويلية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي بتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع عشرة بنوك ومصارف وطنية رائدة في دولة الإمارات بهدف خلق بيئة ائتمانية محفزة للقطاع الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي وتحفيز البنوك والمصارف للتنافس على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميزة للقطاعات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي.

ويهدف هذا البرنامج إلى خلق بيئة ائتمانية تساهم في تعزيز وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، مما يخلق بيئة استثمارية سلسة للاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تنشيط حركة الاقتصاد المحلي وتعزيز سلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع الصناعي من خدمات لوجستية وأنشطة توريد وتسويق ونقل وتغليف مما يرفع من كفاءة التمويل وتقديم خدمات وتسهيلات بنكية في الصادرات المحلية "منتجات وخدمات".