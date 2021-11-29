تركي آل الشيخ يعلن نجاح عرض 4 مسرحيات بموسم الرياض.. ويكشف عن مسرحيتين جديدتين قريبًا

الفجر الفني
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
Advertisements

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، نجاح عرض 4 مسرحيات بموسم الرياض، كما كشف النقاب عن مسرحيتين جديدتين تعرضان قريبًا.

وكتب  آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: " ٤ مسرحيات في شهر تم عرضها بالكامل وبيعت تذاكرها كله… والان تم طرح مسرحيتين وشبه بيعت بالكامل في ساعات وستبدأ يوم ٢ ديسمبر".

وأضاف: "موسم الرياض موسم مبيعات بامتياز وفرصة لكل المبدعين العرب… اضطررنا في بعض المسرحيات ان نعرض ثلاث عروض في نفس اليوم… وسوق موسم الرياض للمسرحيات لا زال مفتوحا لكل من يستحق".

 

جوازة معفرتة
جوازة معفرتة
تركي آل الشيخ مسرح افتتاح موسم الرياض موسم الرياض تذاكر موسم الرياض هيئة الترفيه السعودية
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك " يتعالى على الفريق "

عاجل.. كارتيرون يتخذ قرارا ناريا ضد الزمالك

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور على أنباء رحيل كارتيرون

عاجل.. مرتضى منصور يُجرى تغييرات عديدة على جهاز كارتيرون

كافاني يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

ميسي ورونالدو يهددان ليفاندوفسكي بحرمانه من الكرة الذهبية

سبب خلاف تشافي مع مدرب فياريال

باريس سان جيرمان بوابة محمد صلاح لحصد الكرة الذهبية