تركي آل الشيخ يعلن نجاح عرض 4 مسرحيات بموسم الرياض.. ويكشف عن مسرحيتين جديدتين قريبًا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، نجاح عرض 4 مسرحيات بموسم الرياض، كما كشف النقاب عن مسرحيتين جديدتين تعرضان قريبًا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: " ٤ مسرحيات في شهر تم عرضها بالكامل وبيعت تذاكرها كله… والان تم طرح مسرحيتين وشبه بيعت بالكامل في ساعات وستبدأ يوم ٢ ديسمبر".

وأضاف: "موسم الرياض موسم مبيعات بامتياز وفرصة لكل المبدعين العرب… اضطررنا في بعض المسرحيات ان نعرض ثلاث عروض في نفس اليوم… وسوق موسم الرياض للمسرحيات لا زال مفتوحا لكل من يستحق".