بإطلالة أنيقة.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الفجر الفني
مايا دياب
مايا دياب
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شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومحبيها، عددا من الصور من حفلها أمس في تركيا، وذلك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مايا دياب في حفلها بفستان أنيق وميك أب هادئ، وعبرت عن سعادتها بهذا الحفل من خلال تعليقا "شكرا تركيا ".


وكانت قد أحيت النجمة مايا دياب أمس السبت حفلًا في مدينة اسطنبول التركية، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها الموجودين في تركيا من الجنسيتين اللبنانية والسورية وغيرهما من الجنسيات العربية.

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