عمرو دياب لـ"حلمي": أهو إنت الحظ يا حظ.. والأخير: "اللي فات حمادة وإنت حمادة تاني خالص"

يحرص المطرب عمرو دياب على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وشاركت عمرو دياب جمهوره صور جديد له برفقة الفنان أحمد حلمي وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "أهو انت الحظ ياحظ".

فيما رد حلمي: “اللي فات حمادة وإنت حمادة تاني خالص”.

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح أغنية "انت الحظ" الذي حققت نجاحا كبير عبر قناته "بيوتيوب" وهي من كلمات تامر حسين، ومن ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية: "عارف انت الحظ بعينه، كان وشك حلو عليا كل اللي الناس شايفينه، ما يجيش واحد في الميه من اللي انا لسه ما قولتوش، انا لو تبقي معايا بيترج القلب ويتهز، انا لو تاخد عيني يا نور عيني عيني ماتنعز".