معرض النمسا والعالم العربي.. رحلة عبر 1000 عام بحديقة قصر عابدين

يفتتح الدكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بمصر معرضا وثائقيا تحت عنوان النمسا والعالم.. رحلة عبر 1000 عام ينظمه المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة ويتناول معلومات قيمة وطريفة عن العلاقات الوطيدة بين النمسا والعالم العربي وخاصة مصر خلال عشرة قرون وذلك فى السابعة مساء اليوم الاثنين 29 نوفمبر بالمنتزه الجديد لحديقة عابدين ويستمر حتى 12 ديسمبر.

يضم المعرض مجموعة من اللوحات الضخمة المطبوعة التى تروى قصصا شيقة من الماضى تشمل الكثير من المعلومات منها ان أول زرافة عرفتها النمسا علي الاطلاق كانت هدية من محمد علي باشا وإلى مصر عام 1828 وان الامبراطورية النمساوية المجرية كانت مركزا لصناعة "الطربوش" في القرن التاسع عشر ومثل انتاجها 80 ٪ حجم الاستهلاك انذاك وغيرها من الموضوعات التى تعبر عن قوة العلاقات بين الدولة الاوروبية والعالم العربى.