طرح الأغنية الرسمية لكأس العرب "قلب واحد" (فيديو)

طُرحت الأغنية الرسمية لكأس العرب التي تستضيفها قطر فى الفترة من 30 نوفمبر الجارى إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتحمل الأغنية اسم "قلب واحد" وقام بغنائها كل من المطربة أصيل هميم وعمر العبدلات وفارس كرم وناصر الكبيسي وحمزة الفضلاوي وناصر عبدالرضا.

والأغنية من كلمات أحمد على موسى وتوزيع أكرم عادل وألحان محمد عبدالمنعم.

وتتكون بطولة كأس العرب من 4 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، العراق، عمان، البحرين، وفيما تضم المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، فيما تتكون المجموعة الرابعة منتخبات: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.