كريم قاسم يتعاقد على فيلم "ليلة غير عادية"

الفجر الفني
كريم قاسم
كريم قاسم
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تعاقد الفنان كريم قاسم على المشاركة في فيلم  "ليلة غير عادية"، وهو اسم مبدئي للعمل، ومن إخراج أحمد بيالي، وتشاركه في بطولته هدى المفتي ومجموعة من النجوم، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، يشارك كريم قاسم حاليًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43 بفيلم قصير يحمل عنوان "الحفرة" وهو الفيلم الذي تولى إنتاجه.

والفيلم بطولة عمرو عابد، صدقي صخر، أحمد بنهاوي، وتدور أحداثه في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة، فتكشف عن الجانب المظلم في علاقتهما.

كريم قاسم عمرو عابد فيلم ليلة غير عادية فيلم الحفرة صدقي صخر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 43 هدى المفتي
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