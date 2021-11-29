كريم قاسم يتعاقد على فيلم "ليلة غير عادية"

تعاقد الفنان كريم قاسم على المشاركة في فيلم "ليلة غير عادية"، وهو اسم مبدئي للعمل، ومن إخراج أحمد بيالي، وتشاركه في بطولته هدى المفتي ومجموعة من النجوم، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، يشارك كريم قاسم حاليًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43 بفيلم قصير يحمل عنوان "الحفرة" وهو الفيلم الذي تولى إنتاجه.

والفيلم بطولة عمرو عابد، صدقي صخر، أحمد بنهاوي، وتدور أحداثه في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة، فتكشف عن الجانب المظلم في علاقتهما.