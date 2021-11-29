يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم الاثنين 29-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 29-11-2021 لمواليد برج الجوزاء.

برج الجوزاء.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 29-11-2021

على الصعيد العاطفي: عاطفيًا: شخصيتك الطيبة تجعل أسرة شريكك يحبونك، ولكن احذر ممن يحاولون استغلال ذلك.

على الصعيد المهني: ملت بإجتهاد الفترة الماضية، لذا سيتم مكافئتك اليوم.