برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 29-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم الاثنين 29-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 29-11-2021 لمواليد برج  السرطان.

برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 29-11-2021

على الصعيد العاطفي: تصلك رسالة سعيدة، ربما من صديق قديم.

على الصعيد المهني: شخصيتك القيادية تزيد من المسؤوليات لديك، لذا حاول استغلال ذلك في تطوير نفسك.

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