يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم الاثنين 29-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 29-11-2021 لمواليد برج العذراء.

برج العذراء.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 29-11-2021

على الصعيد العاطفي: شرة جديدة لك لبداية فترة مقبلة سعيدة في حياتك مع شريكك، فكن مستعدًا.

على الصعيد المهني: فترة الماضية تعبت كثيرًا، لذا لقد حان الوقت لكي تجني ثمار تعبك.