حالة الطقس في السعودية اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021

حالة الطقس في السعودية.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية

كشفت مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل حالة الطقس في السعودية السوم، معلنا ان السماء من صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي.

حالة الطقس في السعودية وحركة الرياح

وعن الرياح، قال إنها شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-25كم / ساعة.

حالة الطقس في السعودية ورتفاع الموج

وأكد مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، أن ارتفاع الموج نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.