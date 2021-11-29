حالة الطقس في الإمارات اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021

حالة الطقس في الإمارات.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الإثنين، غائما جزئيًا بوجه عام وغائما أحيانًا على بعض المناطق الشرقية والشمالية والسواحل والجزر.

حالة الطقس في الإمارات.. فرص أمطار وانخفاض الحرارة

وتوجد في الإمارات اليوم فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والرياح شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة الطقس في الإمارات والخليج العربي

وطقس الخليج العربي يكون متوسط الموج يضطرب أحيانًا في العمق فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:44 والمد الثاني عند الساعة 19:28 والجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:59.

حالة الطقس في الإمارات وبحر عمان

اما في بحر عمان فيكون متوسط الموج يضطرب أحيانًا مع السحب وفيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:55 والمد الثاني عند الساعة 05:38 والجزر الأول عند الساعة 11:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:54.

درجات الحرارة المتوقعة في الإمارات اليوم

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 22 80 45

دبي 28 24 75 40

الشارقة 28 21 75 40

عجمان 27 24 80 45

أم القيوين 27 20 80 40

رأس الخيمة 28 22 75 35

الفجيرة 29 22 75 45

العين 29 21 85 35

ليوا 28 19 80 30

الرويس 27 21 75 40

السلع 26 21 70 45

دلما 28 24 80 50

طنب الكبرى 27 23 85 45

طنب الصغرى 27 23 85 45

أبو موسى 27 23 85 45.