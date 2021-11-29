حالة الطقس في االكويت اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021

حالة الطقس في الكويت.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت ليلا

قالت إدارة الأرصاد الجوية، في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون ليلًا مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

حالة الطقس في الكويت نهارا

أما في النهار، اكدت إدارة الأرصاد الجوية، الكويتية، أنه يكون معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة.

درجة الحرارة في الكويت اليوم

ووفقا لبيان إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تبين أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021 تسجل الصغرى نحو 15 درجة مئوية.