حالة الطقس في البحرين اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021

حالة الطقس في البحرين.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية في مملكة البحرين، إن طقس اليوم معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون بارد نسبيا خلال الليل

حالة الطقس في البحرين.. رياح قوية السرعة

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة، والرياح تكون شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.

حالة الطقس في البحرين وارتفاع الموج

وعن ارتفاع الموج، اكدت الأرصاد في البحرين أنه سيكون مرتفع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة ونسبة الرطوبة المتوقعة اليوم

أما درجة الحرارة في البحرين اليوم، فتصل العظمى لـ 27 درجة أما الصغرى فتسجل نحو 17 درجة، أما الرطوبة العظمى 70 % والصغرى 30%