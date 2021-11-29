ارتفاع الحرارة وشوائب عالقة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021، حيث يسود ارتفاع في درجات الحرارة ويوجد شوائب عالقة، وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية في البيان.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الاثنين، يشهد ارتفاع بدرجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس ليلا

أما عن تفاصيل حالة الطقس ليلا، فمن المؤكد أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.



تفاصيل حالة الطقس خلال ساعات النهار

واكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم.. شوائب عالقة

وتتوقع الأرصد وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، بجانب نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد



درجات الحرارة اليوم الاثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين، إليكم التالي:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة