سعر اليورو اليوم الاثنين 29-11-2021 أمام الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر اليورو اليوم  الاثنين 29-11-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى بنكي الأهلى ومصر سعر 17.52 جنيه للشراء، و17.83 للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 17.51 جنيه للشراء، و17.67 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.53 جنيه للشراء، و17.86 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.58 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع،سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.58 جنيه للشراء.

17.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.52 جنيه للشراء.

17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.52 جنيه للشراء.

17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.53 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.55 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.55 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.56 جنيه للشراء.

17.68 جنيه للبيع.
 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. نجم الزمالك السابق يُفجر قنبلة موقوتة " بن شرقي وقع للأهلي "

مبابي يرفض عرض باريس

عاجل.. كارتيرون يتخذ قرارا ناريا ضد الزمالك

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور على أنباء رحيل كارتيرون

مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع توريس إلى برشلونة

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة

عاجل.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك " يتعالى على الفريق "

عاجل.. ميدو يهاجم الإعلام المصري بسبب كارتيرون