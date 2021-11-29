توقعات بوصول الإنفاق الحكومي الأردني إلى 10.6 مليار دينار





قال وزير المالية الأردني محمد العسعس اليوم الأحد إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2022 تتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار أي 15 مليار دولار، وتمهد الطريق لتعافي النمو إلى 2.7% بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.

وأضاف العسيس في بيان أن البلاد اختتمت الأسبوع الماضي بنجاح المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي من أجل التعافي المستدام.