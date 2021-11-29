روسيا: لا داعي لاتخاذ اجراءات عاجلة في سوق النفط

الاقتصاد
بوابة الفجر
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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله اليوم الاثنين إن روسيا لا ترى ثمة ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن سوق النفط.

وقال نوفاك وفقا لوكالة تاس إن تجمع أوبك+ لم يطلب إعادة التفاوض على اتفاق بشأن الانتاج بعد انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.

هذا وانتعش سوق النفط الإثنين 29 نوفمبر مع بحث المستثمرين عن صفقات في أعقاب الركود الذي شهدته الأسواق يوم الجمعة وسط توقعات بأن أوبك+ قد توقف زيادة الإنتاج بسبب انتشار السلالة الجديدة للفيروس.

 

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