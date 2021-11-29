الذهب يرتفع مع اتجاه المستثمرين للملاذ الآمن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب الإثنين 29 نوفمبر بعد أن عززت المخاوف بشأن تأثير متحور أوميكرون جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وزاد الطلب الفعلي على الذهب في آسيا الأسبوع الماضي مع تراجع الأسعار واستعداد المتعاملين في الهند لزيادة محتملة في الشراء مع ارتفاع وتيرة موسم الزواج.


هذا وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1793.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% عند التسوية إلى 1793.2 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 23.38 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 2.3% إلى 976.01 دولار، كما ارتفع البلاديوم 2.7% إلى 1794.69 دولار.

 

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