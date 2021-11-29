الليرة التركية تنخفض 4% مقابل الدولار



تراجعت الليرة التركية ما يزيد عن 4% مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة ومتقلبة الاثنين 29 نوفمبر، مقتربة من المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي عندما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان تمسكه بسياسته بخفض بأسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة النطاق.

هذا وتراجعت الليرة حتى وصلت قيمتها إلى 12.85 بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، وذلك من إغلاق عند 12.25 يوم الجمعة، وكانت السيولة منخفضة مع زيادة التفاوت بين سعري الشراء والبيع، تماما مثلما حدث في تداول الأسبوع الماضي.

يذكر أن العملة التركية سجلت يوم الثلاثاء الماضي مستوى متدنيا قياسيا عند 13.45 بعد أن دافع أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15% على الرغم من ارتفاع التضخم.