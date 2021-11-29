الإمارات تخفض أسعار البنزين والسولار لشهر ديسمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات، الاثنين، خفض أسعار البنزين بداية من يوم الأربعاء الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ وفقًا للحساب الرسمي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول، على "تويتر".

وتراوحت نسبة الزيادة المرتقبة بين 30 فلسًا و40 فلسًا، وستكون أسعار البنزين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول على النحو التالي:

سعر لتر البنزين السوبر (98)

من 2.80 درهم في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.77 درهم في ديسمبر/كانون الأول.

سعر لتر البنزين الخصوصي (95)

من 2.69 درهم في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.66 درهم في ديسمبر/كانون الأول.

سعر لتر بنزين "إي بلس" (91)

من 2.61 في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.58 درهم في ديسمبر/كانون الأول.

سعر لتر الديزل

من 2.81 في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.77 درهم في ديسمبر/كانون الأول.

 

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