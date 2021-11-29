2000 لحاف فيبر من الجمعية الشرعية لمركز إغاثة قنا

تابع حازم عمر، نائب محافظ قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وصول 2000 لحاف فيبر مقدمة من الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية إلى محافظة قنا تحسبا لحدوث أمطار أو سيول علي قري المحافظة، وذلك لرفع العبء على المواطنين، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وفضيلة الشيخ أحمد محمد مصطفي المشرف العام على أنشطة الجمعية الشرعية بقنا.

وأثنى نائب محافظ قنا، على الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود وخطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء والأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد، أن الجمعية الشرعية لها العديد من المساهمات الجيدة في مجال الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين وتقدم نموذج يحتذى به بين منظمات المجتمع المدني في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المنظمة التي تقدم مساعدات للمواطنين الغير قادرين.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تخزين اللحافات بمركز الإغاثة الرئيسي بالمعنا، مشيرا إلى أن الجمعية الشرعية ستقوم بتوفير كراتين مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية متنوعة في حالة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.