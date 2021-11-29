وزير الري: إزالة 21 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم حتى الآن، إزالة ما يقرب من 21 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف وزير الري، أنه تم إزالة 46 من الأقفاص السمكية المخالفة بمساحة 2480 متر مربع بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وإزالة 63 قفص مخالف بمساحة 3400 متر مربع بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، نظرا لتأثيراتها البيئية السلبية.

وتتم أعمال الإزالات بالتنسيق التام مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، مضيفا أن وزارة الموارد المائية والري قامت بتوفير المعدات اللازمة للإزالات، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الإزالات على حساب المخالفين أنفسهم.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد وجه بسرعة التخلص من كافة التعديات على نهر النيل والترع والمجاري، مشددًا على ضرورة الانتهاء من إزالة كافة التعديات خلال 6 أشهر المقبلة.

جانب من الإزالات

جانب من الإزالات

جانب من الإزالات

جانب من الإزالات

جانب من الإزالات

جانب من الإزالات

جانب من الإزالات