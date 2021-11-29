هل تم حجب تيليجرام  Telegram في مصر؟

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تيليجرام Telegram
تيليجرام Telegram
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تيليجرام  Telegram، شهدت الآونة الأخيرة تعطل العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيس بوك وبعدها تويتر وإنستجرام وسط تكهنات بوجود تسريبات أو ما شابه.

 

تيليجرام  Telegram

 

وتفاجأ مستخدمو تيليجرام  Telegram في مصر بوجود عطل امتد لساعات، لتزاد التكهنات والتساؤلات حول مصير تطبيق المراسلة الروسي، ولا سيما مع تزايد عدد مستخدميه.

 

سبب تعطل تيليجرام  Telegram

 

وانتشرت أقاويل تفيد بحجب تيليجرام  Telegram في مصر، ولا سيما بعد تعطله في يوم الأحد الماضي الوافق الـ28 من نوفمبر 2021، وتوقفه عن العمل، مع وجود إمكانية لتشغيل عبر الـvpn.

 

انقطاع خدمات تيليجرام  Telegram

 

وانقطعت خدمة التراسل عبر تطبيق تيليجرام  Telegram في مصر نتيجة طل فني صغير، عن مستخدميه في مصر، وتسبب العطل في توقف الخدمة بالكامل في المنطقة ولم يتمكن المستخدمين إرسال أو استقبال الرسائل، أو إجراء المكالمات الصوتية والمرئية.

 

سبب تعطل تيليجرام  Telegram

 

وسبب تعطل تيليجرام  Telegram حالة من القلق والغضب لدى مستخدمي التطبيق ورواده، حيث سارعوا إلى الإبلاغ عن العطل عبر تويتر ليتصدر وسم العطل نتيجة التغريدات الكثيرة.

 

هل تم حجب تيليجرام  Telegram في مصر؟

 

وأشار بعض رواد موقع "تويتر" إلى أن تيليجرام  Telegram تعرض للحجب في مصر مع وجو تأكيدات بعمله بشكل طبيعي عبر استخدام تطبيقات الشبكة الافتراضية VPN،مما منحهم القدرة على الاتصال بشبكة خارج الدولة، لتزويد تطبيق المراسلة بعنوان IP من خارج مصر.

 

عطل تيليجرام  Telegram المفاجئ

 

وأرجع البعض سبب عطل تيليجرام  Telegram المفاجئ إلى ضعف شبكات الانترنت وشبكات الواي فاي، كما رجحت آراء أخرى وجود مشكلة فنية داخل التطبيق نفسه.

 

معلومات عن تيليجرام  Telegram

 

يذكر أن تطبيق تيليجرام  Telegram يعتبر يعد تطبيق التراسل الأقوى المنافس لـ "واتساب"، أطلقه رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، لأول مرة خلال عام 2013، ويبلغ عدد مستخدميه حاليا أكثر من 900 مليون مستخدم عالميا.

 

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