خطة مصر للتصدي للمتحور الجديد "أوميكرون"

تقارير وحوارات
متحور أوميكرون
متحور أوميكرون
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تكبدت مصر الكثير والكثير منذ انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد كبير من المواطنين مما أدي لخسائر بشرية واقتصادية كبيرة؛ هذا نتيجة عدم وجود اللقاح فى بداية المرض وتحاول مصر جاهدة إلا يتكرر ما حدث فى المرة الأولي مع هذا الفيروس الجديد أوميكرون، لذا تستعرض "بوابة الفجر" خطة مصر القادمة لمجابهة أزمة أوميكرون الجديدة.


قرارات حاسمة وسريعة مع اكتشاف أول حالة
 

كشف الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان المصري، أن الوزارة قامت باتخاذ كافة القرارت والإجراءات الاحترازية اللازمة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، للوقوف أمام المتحور أوميكرون، وتمثلت أولي قرارات الدولة فى إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا نتيجة اكتشاف حالات على داخلها، بالإضافة لتنشيط ترصد المرض بكافة مداخل الدولة عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات. 


ومن جانبه كشف وزير التعليم العالي عن تخصيص 30 سيارة مجهزة بشكل كامل لنقل اللقاحات من خلال شركة تويوتا اليابانية والجافي.

 

إجمالي لقاحات كورونا
 

وجاء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، إعلان الوزارة إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة والذي بلغ 88.2 مليون جرعة، تراوحت بين لقاحات مصنعة جاهزة أو مواد خام للتصنيع المحلي، كما أعلن عن عدد الجرعات التي تم تقديمها للمواطنين وقد بلغ  45.2 مليون جرعة، وجاءت موزعة كالأتي 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية.

 

وطمأن عبدالغفار المواطنين وأكد على توافر اللقاحات اللازمة فى مصر؛ حيث استقبل 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة فايزر.

خوف المواطنين 


بعد انتشار خصائص الفيروس ازدادت مخاوف المواطنين نتيجة انتشاره بشكل سريع؛ حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع احتمالية انتشار أكبر لفيروس أوميكرون.
 

وجاء هذا الاحتمال اعتمادًا على خصائص هذا المتحور، فإن هناك إمكانية لارتفاع مستقبلي في إصابات كورونا، ما قد يؤدي إلى خسائر بشرية فادحة.

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