تعرف على أعراض "أوميكرون".. متحور كورونا الجديد

حالة من القلق والرعب نتابت العديد من الموطنين بعد ظهور “أوميكرون” متحور كورونا الجديد، وظلوا يبحثون عن الأعراض المصحبة له، لمعرفة مدى خطورته.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول أعراض أوميكرون -متحور كورونا الجديد-، ومنها ما يلي:

متحور “أوميكرون” لا يسبب فقدان حاستي الشم والتذوق

وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، تبين أن المتحور الجديد يمثل مرضا خفيفا مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين مع الشعور بعدم الراحة حتى الآن.

وأكد التقرير أن المصابون بمتحور أوميكرون لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم، وقد يكون لديهم سعال خفيف، ولا توجد أعراض بارزة.

متحور “أوميكرون” يؤدي إلى ارتفاع شديد في العدوى

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذا المتحور الجديد يرتبط بواحد من تغييرين رئيسين عن الإصابة بالسلالة التقليدية للفيروس: ارتفاع شديد في العدوى، وارتفاع في صعوبة الكشف عنه وفي فعالية التطعيم والعلاجات.

متحور “أوميكرون”.. أعراضه خفيفة

وقالت الطبيبة أنجيليك كوتزي، ترأس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، التي دقت ناقوس الخطر بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أن أعراضه غير عادية لكنها خفيفة.



ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، قالت إنها انتبهت لوجود المتحور الجديد عندما بدأ مرضى يتوافدون على عيادتها المزدحمة في العاصمة بريتوريا في وقت سابق من نوفمبر الجاري.

وكانت هناك أعراض غير منطقية تظهر على هؤلاء المرضى المصابين بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، وكان الإرهاق لشديد هو السائد بين فئة الشباب المصابين.

متحور “أوميكرون”.. من أعراضه الإرهاق الشديد

وأظهرت الفحوص إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بمرض "كوفيد-19"، في 18 نوفمبر الجاري، وكان العارض المشترك بين هذه الحالات هو الإرهاق الشديد، مما دفع بالطبيبة إلى إبلاغ السلطات في البلاد.