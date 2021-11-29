معلومات عن خطيب النجمة العالمية ليندسي لوهان العربي

ليندسي لوهان، يتمتع نجوم الفن والغناء والرياضة بشعبية كبيرة، وتنال تفاصيل حياتهم أهمية كبيرة لدى الجهور العاشق والمحب لما يقدموه، ونقل أخبارهم بسرعة كبيرة.

ليندسي لوهان

وتصدرت النجمة العالمية ليندسي لوهان تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب علان خطبتها من شاب عربي، بعدما كان قد شوهدا سويا في حفل حفل غنائي بـ "دبي" قبل ظهور جائحة كورونا.

خطوبة ليندسي لوهان على عربي

وأعلنت ليندسي لوهان عن خطوبتها من الشاب الإماراتي، بدر الشماس من خلال منشور لها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" يوم أمس الحد.

سعادة ليندسي لوهان

وأعربت ليندسي لوهان عن حبها الشديد لخطيبها بدر الشماس حيث علقت على منشورها الذي احتوى عددا من الصور التي تجمعهما قائلةً: "حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي".

منشور ليندسي لوهان

وأظهرت ليندسي لوهان في منشورها ومنم خلال صورة لها خاتم الخطوبة في أصبعها وبجانبها بدر، لتؤكد الأقاويل التي تناولت الأمر منذ فترة طويلة.

معلومات عن ليندسي لوهان

وتبلغ النجمة العالمية ليندسي لوهان من العمر 35 عاما وتتميز بأدائها الكبير، وتألقت في العديد من الأعمال والتي منها "The Parent Trap"، الذي لعبت فيه دور توأمين متطابقين.

ليندسي لوهان وخطيبها بدر الشماس

ونقدم عبر بوابة "الفجر الإلكترونية" أبرز المعلومات عن بدر الشماس خطيب ليندسي لوهان التي تصدرت محرك البحث الشهير جوجل في جمهورية مصر العربية.

معلومات عن خطيب ليندسي لوهان

ويعمل بدر الشماس خطيب ليندسي لوهان مساعدا لنائب الرئيس في مؤسسة "Credit Suisse" في دبي، وهي شركة دولية لإدارة الثروات، حيث درس الهندسة الميكانيكية وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية بالولايات المتحدة.