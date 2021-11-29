غضب بين أهالى كفر الزيات بعد منعهم من دخول مجلس المدينة.. ومسئول يرد (صور)

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مجلس المدينة
مجلس المدينة
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سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز ومدينة كفر الزيات صباح اليوم الاثنين، بعد منعهم من الدخول إلى مجلس المدينة لإنهاء أوراق أو مصالح لهم وإغلاق بوابة المجلس وعدم السماح لهم من الدخول.

وتسبب ذلك فى تجمع العديد من المواطنين أمام مجلس المدينة، فى انتظار فتح البوابة لهم، أو توضيح سبب الإغلاق الذى منعهم من إنهاء اجراءتهم.

 

من جانبه قال علاء بهنسى رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، أنه تم اليوم إغلاق بوابة مجلس المدينة ومنع دخول المواطنين وذلك تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بمنع تعامل المواطنين من خلال مكاتب وإدارات مجلس المدينة.

 

وكشف بهنسى أن قرار المحافظ تضمن التعامل مع المركز التكنولوجى فقط، ودخول المواطن إلى المجلس فى الحالات الضرورية فقط وعن طريق موظفى المركز التكنولوجى.

‫ فيروس كورونا‬‎ الغربية محافظ الغربية المركز التكنولوجي طارق رحمى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مدينة كفر الزيات

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