مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 29-11-2021 بمدن ومحافظات مصر

موعد آذان الفجر اليوم، تقدم "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 29-11-2021، فى عدد من مدن ومحافظات مصر والتي تتضمن موعد آذان الفجر اليوم والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

موعد آذان الفجر اليوم الاثنين ومواقيت الصلاة

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها الأعزاء مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر، وموعد آذان الفجر في السطور التالية:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:01 صباحًا

وقت الشروق 6:35 صباحًا

موعد آذان الظهر 11:43 صباحًا

موعد آذان العصر 36: 2 مساءً

موعد آذان المغرب 4:56 مساءً

موعد آذان العشاء 6:17 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:06 صباحًا

وقت الشروق 6:38 صباحًا

موعد آذان الظهر 11:48 صباحًا

موعد آذان العصر 2:39 مساءً

موعد آذان المغرب 4:58 مساءً

موعد آذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:56 صباحا

وقت الشروق 6:27 صباحا

موعد آذان الظهر 11:39 صباحا

موعد آذان العصر 2:31 مساءً

موعد آذان المغرب 4:51 مساءً

موعد آذان العشاء 6:13 مساءً

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:45 صباحًا

وقت صلاة الشروق 6:13 صباحًا

وقت صلاة الظهر 11:31 صباحا

موعد صلاة العصر 2:28 مساءً

وقت صلاة المغرب 4:49 مساءً

وقت صلاة العشاء 6:08 مساءً

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:48 صباحًا

وقت الشروق 6:13 صباحًا

موعد آذان الظهر 11:37 صباحًا

موعد آذان العصر 39: 2 مساءً

موعد آذان المغرب 5:01 مساءً

موعد آذان العشاء 6:17 مساءً